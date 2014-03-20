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Опасный маневр пассажирского автобуса во Владивостоке попал на видео

Опасный маневр пассажирского автобуса во Владивостоке попал на видео

Источник фото: Скрин видео
Пассажирский автобус, отправляясь от остановки общественного транспорта Баляева во Владивостоке, совершил опасный маневр. 
Видео прислал в редакцию житель Владивостока по имени Дмитрий.
"Вот так на Баляева отчаливают автобусы от остановки, через четыре ряда и на красный сигнал светофора", - комментирует видео Дмитрий.
По всей вероятности, водитель автобуса хотел успеть проскочить светофор до того, как загорится красный свет, и поэтому на большой скорости вырулил с остановки, и помчался на большой скорости через четыре ряда. Водитель, в машине которого установлен видеорегистратор едва успел затормозить, чтобы не попасть в ДТП.
 
Ранее мы сообщали о том, как два пассажирских автобуса столкнулись на остановке Баляева. Перед ДТП на предыдущей остановке водители этих автобусов выясняли отношения с помощью кулаков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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