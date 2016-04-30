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Серьезное ДТП на выезде из Владивостока: есть пострадавшие
Серьезное ДТП случилось накануне, 14 июня. вечером на выезде из Владивостока в районе стелы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_artem.
Пострадал водитель малолитражки.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - dps_artem
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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