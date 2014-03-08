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Пожар оставил без жилья мужчину с двумя детьми в Приморье
Вчера, 13 июня, в 22.00 в селе Никалаевка Михайловского района сгорел дом Евгения Семенцова, - сообщает "Вести: Приморье".
Семья с детьми не пострадали. В доме проживали мужчина с 16-летним сыном и 13-летней дочерью. Отец дом построил своими руками.
Огнем уничтожено все имущество. Желающие помочь пострадавшим могут обратиться по телефону: 89244225046 (Евгений Николаевич Семенцов).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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