«Муж выбежал босиком и в трусах»: семья спаслась из огня. Специалисты утверждают, поджог (видео)

Пожар оставил без жилья семью из поселка Кипарисово, сообщают «Вести:Приморье».

В начале этой недели у семьи с двумя детьми из поселка Кипарисово произошло большое горе: сгорел новенький одноэтажный дом. Пожар начался рано утром 19 мая, когда все жильцы еще мирно спали.

Как рассказывает Елена П., потерпевшая, первым проснулся ее муж - почувствовал запах дыма.

- Он проснулся от запаха дыма. Говорит, что встал и открыл шторку, а там зарево - горит баня. Сразу закричал «Пожар», и мы вместе с детьми подскочили. Дом тогда еще не горел. Я когда услышала, что горим, в первую очередь выкинула документы все в огород. Муж же побежал к бочкам, там была какая-то вода. Скважина у нас проведена. Пытался один тушить, но огонь быстро перекинулся на дом. Я тоже хотела воды в ванне набрать, но увидела, что надо мной крыша горит. Пыталась ее с душа потушить, но подача закончилась - расплавились провода и насос не качал, - делится женщина. - А потом я вообще плохо все помню. Дети были на улице, а за мной муж пришел. Рассказал, что только хватанул дверь, чтобы меня вытащить, как ему плохо стало. Я стояла в дальней комнате - наверное, хотела какие-то вещи собрать. Он меня вот там нашел - я уже дыма надышалась. Крыша надо мной горела. Но я этого уже не помню, пришла в себя только на огороде.

По словам женщины, 5 минут для них сыграли весомую роль - они успели выбежать и никто не пострадал. Правда никаких вещей, кроме документов, они не успели спасти.

- Муж вообще выбежал босиком и в трусах. У него ничего нет. Я была в футболке, в плавках и тапочках. Дети тоже в чем спать легли, в том и выбежали. У ребенка только почему-то под рукой оказался зимний комбинезон, - говорит Елена.

Поскольку дом строился под прописку, то в нем было все необходимое: и ванная, и туалет. Глава семейства построил здание своими руками два года назад. Вот только застраховано оно не было.

- Сейчас мы живем в сарае - метр на два. Хотим на месте старого дома построить новый. Некоторые люди вот, узнав о трагедии, отозвались нам помочь. Не знаю, успеем ли к зиме… Муж пусть и сам дом выстроил, но тогда ведь все под рукой было. У меня младшему ребенку 5 лет, и есть надежда на материнский капитал. Мы его никуда не задействовали. Может быть, его можно будет его использовать на строительство? Хочу в администрацию съездить.

Как говорит Елена, пожарный инспектор к ним спустя два дня приезжал. Все осмотрел, сказал, что это был поджог. Даже нашел откуда все и пошло, пишет nadezdinskoe_tavria.

Сейчас семье пригодится любая помощь. Одежду для них уже собрали, но если у кого-то есть возможность помочь со стройматериалами, бытовыми приборами, продуктами или другими вещами, то можно связаться с самой Еленой (+7 951 011-29-04).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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