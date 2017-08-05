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"Кто-то психанул": во Владивостоке автомобилю разбили все стекла

"Кто-то психанул": во Владивостоке автомобилю разбили все стекла

Источник фото: dps_vl125

Во Владивостоке неизвестные разбили все стекла автомобилю, который был припаркован у обочины в районе дома по улице Енисейской, 32, - сообщает "Вести: Приморье".

Чем неугодил злоумышленнику хозяин данного транспортного средства, не известно. Но "кто-то явно психанул", - прокомментировал автор фото, опубликованного в социальной сети.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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