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"Кто-то психанул": во Владивостоке автомобилю разбили все стекла
Во Владивостоке неизвестные разбили все стекла автомобилю, который был припаркован у обочины в районе дома по улице Енисейской, 32, - сообщает "Вести: Приморье".
Чем неугодил злоумышленнику хозяин данного транспортного средства, не известно. Но "кто-то явно психанул", - прокомментировал автор фото, опубликованного в социальной сети.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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