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Водителей ждет «сюрприз»: общественники выступили с инициативой

Водителей ждет «сюрприз»: общественники выступили с инициативой

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил лишать водительских удостоверений за двукратное привлечение к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах, сообщают «Вести:Приморье».

Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

Хамзаев предлагает внести изменения в ст. 20.21 действующего административного кодекса («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и дополнить её отдельным наказанием для нарушителей, имеющих водительские права.

«Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев», — сказано в тексте обращения.

По мнению общественника, если гражданин в течение короткого времени дважды привлекается за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, это сигнал, что у человека проблемы с алкоголем, а его участие в дорожном движении в качестве водителя может представлять дополнительную опасность для окружающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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