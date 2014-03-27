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Прибыль от продаж алкоголя и табака направят на здравоохранение

Прибыль от продаж алкоголя и табака направят на здравоохранение

Источник фото: pixabay.com

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор и направлять средства для развития здравоохранения, сообщают «Вести:Приморье». Содержание письма премьер-министра Михаила Мишустина приводит RT.

Хамзаев предлагает взимать сбор в размере 30 процентов с прибыли после уплаты всех необходимых налогов. В обращении он отмечает, что предприятия розничной торговли и общепита получают крупные доходы от продажи алкогольной и табачной продукции. Однако вся социальная нагрузка от злоупотребления этими продуктами ложится на государство.

По данным проекта, общие экономические потери, которые появляются из-за злоупотребления алкоголем и табаком, составляют до 5 процентов ВВП. При этом, как отметил Хамзаев, в конечную стоимость этих товаров не должны закладывать процент от отчислений. Таким образом, цена при введении подобной меры не должна вырасти для покупателей больше чем на 10 процентов.

Как считает автор обращения, реализация данной идеи позволит региональным медицинским учреждениям получить новый, адресный источник финансирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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