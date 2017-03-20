Приготовьтесь заплатить: сбор грибов обернется штрафом

Плохая новость для любителей трюфелей: теперь за сбор этого редкого гриба придется заплатить крупный штраф. Соответствующая статья появилась в проекте нового КоАП, сообщают «Вести:Приморье». Рискует кровными рублями и гражданин, собравший полное лукошко вешенок или - не удивляйтесь! - особенных мухоморов.

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Помимо прочего, документ вводит наказание за сбор, продажу и покупку редких видов грибов. Нарушителям грозят штрафы от 15 тысяч до миллиона рублей. Но миллионный штраф предусмотрен для юридических лиц, то есть тех, кто начнет заготавливать мухоморы всей фирмой, отмечает «РГ».

В действующем КоАП есть статья, наказывающая за уничтожение краснокнижных видов. Для граждан штраф составляет 2-5 тысяч рублей. Правда, распространяется такая мера ответственности только на уничтожение растений и животных. Да и санкции за сорванную редкую былинку, прямо скажем, невелики. Между тем, согласно Лесному кодексу России, сбор грибов, занесенных в Красную книгу, также запрещен. Но административная ответственность за это не предусмотрена.

сейчас в Минюсте решили резко увеличить штрафы за сбор редких растений, а также закрепить в КоАП наказание для грибников-нарушителей. Нововведение станет дополнением к статье о "краснокнижных" и исчезающих видах.

За сбор, продажу, приобретение или уничтожение растений, животных и грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 100 до 150 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей.

Бывают случаи, когда гражданин находит в лесу красивый и необычный гриб и хочет взять его с собой. При этом он даже не догадывается, что тот занесен в Красную книгу. В таком случае, если редкий гриб оказался в корзинке случайно, нарушителя могут простить. "При малозначительности совершенного административного правонарушения лицо могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием. Таким образом, есть существенная разница, был ли собран случайно один гриб или целая корзина опытным грибником", - отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, гражданам необходимо знать редкие грибы в лицо. Всего в список запрещенных для сбора грибов входят более 20 видов.

"Не исключено, что нарушителей будут ловить с помощью фото- и видеокамер, а сам сбор дикорастущих даров природы будет детально урегулирован", - отмечает эксперт.

Однако это не значит, что собирать грибы совсем нельзя. Мера распространяется только на редкие виды. Но это не отменяет того, что в целом относиться к природе нужно бережно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]