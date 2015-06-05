Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:38

Ему грозит немалый срок: как на самом деле произошло «пьяное и смертельное» ДТП

Ему грозит немалый срок: как на самом деле произошло «пьяное и смертельное» ДТП

Источник фото: пресс-служба ведомства

47-летний житель села  Кугуки, находясь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля, чтобы купить горячительные напитки в селе Борисовка. Не справившись с управлением, мужчина совершил съезд с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием, сообщают «Вести:Приморье».

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела в отношении жителя села Кугуки, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего за собой смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре 2019 года 47-летний житель села Кугуки употреблял спиртные напитки в компании своих знакомых. Когда алкоголь закончился, обвиняемый решил съездить в магазин в село Борисовка, взяв с собой еще троих пассажиров.

В районе 4 км автодороги Борисовка-Кугуки-Линевичи-Утесное обвиняемый, находясь за рулем автомашины Тойота Приус, которую он взял у своего знакомого, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием.

В результате автоаварии пассажирка иномарки –  66-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в реанимационном отделении городской больницы.  Здоровью еще двоих пассажирок -  женщин в возрасте  32 и 53 лет причинен тяжкий вред.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в крови водителя  алкоголя. Проверка по базам данных ГИБДД показала, что водительского удостоверения мужчина никогда не получал.

За нарушение Правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего за собой смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. На период предварительного следствия фигурант уголовного дела находился под стражей, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме