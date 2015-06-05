Ему грозит немалый срок: как на самом деле произошло «пьяное и смертельное» ДТП

47-летний житель села Кугуки, находясь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля, чтобы купить горячительные напитки в селе Борисовка. Не справившись с управлением, мужчина совершил съезд с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием, сообщают «Вести:Приморье».

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела в отношении жителя села Кугуки, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего за собой смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре 2019 года 47-летний житель села Кугуки употреблял спиртные напитки в компании своих знакомых. Когда алкоголь закончился, обвиняемый решил съездить в магазин в село Борисовка, взяв с собой еще троих пассажиров.

В районе 4 км автодороги Борисовка-Кугуки-Линевичи-Утесное обвиняемый, находясь за рулем автомашины Тойота Приус, которую он взял у своего знакомого, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием.

В результате автоаварии пассажирка иномарки – 66-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в реанимационном отделении городской больницы. Здоровью еще двоих пассажирок - женщин в возрасте 32 и 53 лет причинен тяжкий вред.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в крови водителя алкоголя. Проверка по базам данных ГИБДД показала, что водительского удостоверения мужчина никогда не получал.

За нарушение Правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего за собой смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. На период предварительного следствия фигурант уголовного дела находился под стражей, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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