Сумма увеличится до 70 000: водителям готовят «нововведение»

Министерство юстиции вновь озадачилось очередными карательными нововведениями для автовладельцев. Новая редакция КоАП вступит в силу уже со следующего года, сообщают «Вести:Приморье». В новую редакцию войдет и ряд поправок, которые касаются водителей. Часть действующих статей будет расширена.

Так, готовится статья, которая позволит отобрать «права» и оштрафовать на сумму 50 000 рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

На данный момент, отказ от процедуры медосвидетельствования по закону автоматически превращает водителя в пьяного или находящегося в состоянии наркотического опьянения. Сегодня за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Согласно опубликованному Минюстом РФ документу, ответственность для водителя должна быть ужесточена в случае, когда в салоне автомобиля помимо него находится ребенок не старше 16 лет. Утвердить новые статьи КоАП РФ должны до конца года, а значит после вступления в силу подобный штраф окажется для физических лиц-автонарушителей самым большим в стране, отмечает «Автовзгляд».

Могут быть изменены нормы медосвидетельствования. Ранее для подтверждения алкогольного опьянения нужно было выявить наличие алкоголя в крови. По новым нормам будет достаточно наличия клинических признаков опьянения. А с помощью анализа крови будет устанавливаться степень опьянения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]