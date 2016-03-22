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Пять сотрудников ГУФСИН наказаны за создание "особых условий" для Игоря Пушкарева

Пять сотрудников ГУФСИН наказаны за создание "особых условий" для Игоря Пушкарева

Генеральной прокуратурой РФ проведена проверка исполнения бывшим мэром г. Владивостока Игорем Пушкаревым и его братом Андреем Пушкаревым исполнения наказания, назначенного вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда г. Москвы. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

В апреле 2019 года Игорь и Андрей Пушкаревы были признаны виновными в превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. По приговору суда бывшему мэру г. Владивостока назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 млн. рублей, Андрею Пушкареву – 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и лишением права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение 3 лет.

В ходе проверки установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края.

Более того, при направлении бывшего мэра г. Владивостока в исправительную колонию на территории городского округа Спасск-Дальний ФСИН России не учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие – АО «Спасскцемент». Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении.

Кроме того, Игорь Пушкарев длительное время обладал властными полномочиями в этом городе в связи с пребыванием на различных должностях. Располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе, он был способен их использовать, чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагирования.

Также прокурорской проверкой установлено, что Андрей Пушкарев после вынесения приговора трудоустроился в ООО «Востокцемент», то есть именно в ту организацию, которая им использовалась для преступного обогащения. В данном обществе Андрей Пушкарев формально занимал должность консультанта. Однако по-прежнему продолжал разрешать в нем ключевые экономические и правовые вопросы, влиять на его управление.

В связи с выявленными нарушениями заместителем Генерального прокурора РФ внесено представление в ФСИН России.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект Российской Федерации. В отношении его брата – Андрея Пушкарева принято решение о незачете отбытого им с октября 2019 г. по март 2020 г. наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями.

Также проверена деятельность филиала уголовно-исполнительной инспекции г. Владивостока, в которой состоит на учете Андрей Пушкарев.

Директору ООО «Востокцемент» внесено представление о недопустимости нарушения приговора суда. Руководством этого предприятия 29.05.2020 Андрей Пушкарев уволен с занимаемой должности.

За допущенные нарушения в работе пять работников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности. 
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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