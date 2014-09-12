Вырубка леса на Нейбута приостановлена: мэрия Владивостока проведет дополнительную проверку
Причиной проведения дополнительной проверки и приостановки порубочного билета стал факт обнаружения на земельном участке на Нейбута, 135 молодых деревьев вида калопанакс, внесённых в Красную книгу Приморского края, сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования.
«После факта обнаружения на участке реликтовых деревьев будет проведена дополнительная проверка с привлечением специалистов. Мы достигли договорённости с застройщиком, который добровольно приостановил вырубку, чтобы специалисты могли тщательно проверить зелёные насаждения и факты соблюдения всех требований природоохранного законодательства», – пояснил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.
До вынесения заключения специалистов вырубка будет приостановлена. Сейчас застройщику предстоит в пятидневный срок убрать с участка все порубочные остатки и вывезти срубленные деревья и кустарники.
Результаты проверки стоят на контроле администрации и главы Владивостока.
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