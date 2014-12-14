Массовый сбой в работе известной компании, обнаруженный жителями Владивостока, устранен

В работе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») произошел массовый сбой по всей стране, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах. Абоненты сети в основном жаловались на проблемы с мобильной связью и интернетом, мобильным или проводным, сообщают «Вести:Приморье».

Проблемы, по данным Downdetector, начались после 14:00 по московскому времени. О сбоях чаще всего сообщали жители Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Барнаула, Омска, Владивостока, Москвы, Томска и Кемерова, отмечают «Ведомости».

Сбои в работе мобильного и домашнего интернета на Дальнем Востоке и в Сибири представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева объяснила обрывом магистральных каналов передачи данных «вследствие действий третьих лиц». «В настоящее время мы делаем все, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность сервисов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Около 22:00 московского времени обрыв магистрального кабеля был устранен и связь в Сибири и на Дальнем Востоке восстановлена. «Мы сделаем все, чтобы подобное не повторялось», — заверила пресс-служба компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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