Перерасчет за два года: пенсионерам могут вернуть недополученные деньги

Пенсионерам могут выплатить недополученные ими денежные средства за 2016—2018 годы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ. Если он вступит в силу, то выплаты россиян увеличатся на 14,4% — на это потребуется около 963 млрд рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.news.

«Российское законодательство обязывает ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия в размере инфляции за прошлый год, однако индексация проводилась не всегда», — пишет «ФедералПресс» со ссылкой на авторов законопроекта. В частности, в 2016 году пенсии проиндексировали на 4%, хотя инфляция составила почти 13%. А в 2017 году всем пенсионерам выплатили по пять тысяч рублей, но пенсию не проиндексировали — тогда инфляция составила 5,4%. В Госдуме предложили провести перерасчет пенсии с учетом индексации и выплатить недополученные средства.

По мнению директора Центра исследований и экспертиз Департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ Венеры Шайдуллиной, законопроект может быть принят. «Государство заинтересовано в его принятии, поскольку выплаты пенсионерам не выводятся из страны и способствуют эффективному функционированию экономики», — отметила эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]