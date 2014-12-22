Сегодня день летнего солнцестояния: стоит ли жать последствий, рассказал специалист
В воскресенье, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Это связано с летним солнцестоянием, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщают «Вести:Приморье».
«В этот день [летнего солнцестояния] солнце доходит до 23 градуса северной широты. На этой широте солнце перпендикулярно в полдень, затем оно начнет уходить к экватору», — рассказал метереолог ТАСС. Он отметил, что в этот день солнечные лучи являются самыми энергетически насыщенными.
Как объяснил руководитель Гидрометцентра, если бы не существовало перемещения теплых и холодных воздушных масс, в день летнего солнцестояния было самое активное прогревание подстилающей поверхности. Вильфанд отметил, что на климат данное явление влияния не окажет.
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