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Указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом подписал Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звании Героев труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье».
Работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, говорится в сообщении Кремля.
Полный список награждённых медиков опубликован на сайте Кремля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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