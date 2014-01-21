Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил приморским медикам государственные награды за вклад в борьбу с коронавирусом на территории региона, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Вице-премьер поблагодарил сотрудников сферы за значимую работу по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 не только внутри субъекта, но и на всей территории страны.

«Последние полтора года весь мир, наша страна борется с очень опасной болезнью. Спасибо за вашу работу, очень надеемся, что общими нашими усилиями мы с этой болезнью справимся», – отметил Юрий Трутнев.

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, государственных наград удостоены сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, которые одними из первых в регионе приступили к проведению исследований на коронавирус, приняли и принимают активное участие в локализации пандемии.

Орден Пирогова из рук вице-премьера получили заведующая эпидемиологическим отделением особо опасных и паразитарных заболеваний Галина Захарова, врач-вирусолог Валентина Кожан и заведующая лабораторией вирусных и особо опасных бактериальных инфекций Марина Просянникова.

Медалью Луки Крымского отмечен лаборант лаборатории вирусных и особо опасных бактериальных инфекций Наталья Христич.

Отметим, Орден Пирогова и медаль Луки Крымского вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]