В России взлетели цены на любимые приморцами автомобили

Автостроители меняют в России прейскуранты на свою продукцию, словно перчатки. Некоторые из них за неполные полгода успели переписать ценники три, а то и четыре раза, конечно, в сторону увеличения. Специалисты выяснили, что за первые две недели июня 2020 года новые прайсы повесили на авто 18 брендов, сообщают «Вести:Приморье».

Новые прайсы получили все внедорожники УАЗ, а также полная продуктовая линейка Subaru и Genesis. Марки Cadillac, Chevrolet, Hyundai, KIA и Geely подняли цены на часть своей продукции. А некоторый марки переоценили стоимость лишь отдельных моделей, отмечает портал «АвтоВзгляд».

Среди последних были замечены компания Lexus, увеличившая стоимость купе LC и кроссовера RX; Volkswagen, нарастивший цены на седан Passat и паркетники Tiguan и Touareg. Кроме того, дороже стали Chery Tiggo 4 и Tiggo 7, Skoda Kodiaq и Mercedes-Benz S-класса.

Между тем, некоторые эксперты уверены, что подорожание автомобилей будет продолжаться. Причиной называется все то же ослабление рубля по отношению к другим валютам и падение цен на нефть. И хотя рубль рухнул еще в марте, часть брендов начали подгонять ценники под ситуацию только сейчас.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]