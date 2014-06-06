Выросли цены на автомобили: каких брендов повышение не коснулось

Стоимость автомобилей с начала года увеличилась в среднем от 3 до 7%, - сообщает "Вести: Приморье". Основными причинами роста цен стали: колебания курса, инфляция, обновление модельного года. Ряд брендов не повышал стоимость: Aston Martin, Ferrari, Maserati.

По данным пресс-службы Автомобильной группы "Авилон", цены на Hyundai за I полугодие в среднем увеличились на 2,5%, Volkswagen от 4 до 5%, Mitsubishi на 3,5%, Volvo от 3 до 5%. Стоимость автомобилей Fiat повысилась от 5 до 10%, увеличение цен на Jeep составило от 3 до 4%, стоимость MINI выросла на 3,5%. Цены на BMW увеличились от 3 до 10%, на Mercedes-Benz – от 3 до 4%. По автомобилям Rolls-Royce подорожание составило 7% на выборочные модели.

Автомобильная группа «АВИЛОН» (https://avilon.ru/) – лидирующий, динамично развивающийся автомобильный холдинг в России. На сегодняшний день АГ «АВИЛОН» имеет в своем портфеле 29 автомобильных брендов: Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, Mercedes-АMG, BMW, BMW i, MINI, Motorrad, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Genesis, Volvo, Chrysler, Сhevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai, Fiat, Aurus, Peugeot, Citroën и Mitsubishi. В 2019 году «АВИЛОН» реализовал 37 972 автомобиля. Выручка компании составила более 104 млрд рублей. В компании «АВИЛОН» трудится 2 200 сотрудников.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]