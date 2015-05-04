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Владивостокцев просят опознать убегающего мужчину, за вознаграждение

Владивостокцев просят опознать убегающего мужчину, за вознаграждение

Источник фото: dps_vl

18.06.2020 года около 12:00, неизвестный мужчина, находясь по адресу г. Владивосток, ул. Сахалинская д.50 (остановка «Тихая») сорвал с женщины золотую цепочку и убежал, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Всем, кто знает ФИО данного гражданина, или располагает информацией о его местонахождении просьба сообщить по следующим абонентским номерам: +7966 291 69 99, +7924 329 93 19.

За достоверную информацию гарантировано вознаграждение.

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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