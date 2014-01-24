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Управляющая компания выплатила 100 тыс. рублей травмированному ребенку

Управляющая компания выплатила 100 тыс. рублей травмированному ребенку

Источник фото: Регион 64

В результате падения зимой на придомовой территории в районе ул. Юбилейной в пгт. Новошахтинский Михайловского района ребенок получил перелом кисти правой руки. Несовершеннолетний вследствие травмы не смог играть на фортепьяно, выступать на музыкальных мероприятиях и участвовать в музыкальных конкурсах. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, падение ребенка стало возможным ввиду того, что управляющей организацией не было организовано своевременное очищение снега и наледи на придомовой территории.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор Михайловского района обратился в суд в интересах несовершеннолетнего с исковым заявлением к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Решением суда требования удовлетворены в полном объеме.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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