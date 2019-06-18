Очередной циклон несет погодные неприятности: когда наконец в Приморье прояснит

На этой неделе характер погоды в Приморье будет вновь неустойчивым.

Приморcкий край в понедельник и вторник останется под влиянием фронтальных разделов, местами будут идти дожди. Возможны грозы. В отдельных районах туман. Минимальные температуры +5…+16 °С, максимальные +12…+26 °С.

В середине недели фронты покинут Приморье, но передышка от дождей будет недолгой. В среду в конце дня к краю подойдут новые фронты и на юге местами начнутся небольшие дожди. Ночные температуры будут без существенных изменений, а днем потеплеет на 1–5 градусов.

В четверг, 25 июня, атмосферные фронты будут смещаться над краем, дожди охватят большую территорию. Одновременно с этим на Японское море сместится циклон, но степень его влияния на погоду Приморья будет зависеть от траектории вихря.

Если циклон пойдет севернее, не далеко от побережья края, то произойдет обострение фронтальных разделов, на большей территории пройдут сильные дожди. Но если траектория циклона пройдет южнее, то существенного влияния на погоду Приморья он не окажет, дождей будет меньше.

Примгидромет проводит постоянный мониторинг поступающей информации, прогнозы будут уточняться.

Во Владивостоке понедельник дождливый, пасмурный, прохладный.

Затем до середины недели будет погода с переменной облачностью, со свежим южным ветром, ночью и утром вероятен туман и морось. Минимальная температура +12…+15 °С, максимальная +16…+21 °С.

Во второй половине недели может пройти дождь. В пятницу осадки пойдут на убыль, прояснит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]