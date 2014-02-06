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В лобовом столкновении "Вольво" и "Пробокса" пострадали два человека

В лобовом столкновении "Вольво" и "Пробокса" пострадали два человека

Источник фото: dps_nakhodka

Минувшей ночью во Владивостоке на Народном проспекте водитель Volvo выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Probox, - сообщает "Вести: Приморье". По словам очевидцев, от удара Volvo отбросило на припаркованный автомобиль Mazda Familia.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. 

В Toyota Probox водитель получил перелом ноги, а пассажирка была госпитализирована в бессознательном состоянии.

Очевидцы аварии утверждают, что водитель Volvo находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Проезжал вчера там, зрелище очень страшное", -

 

Видео - dpscontrol_125rus


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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