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В лобовом столкновении "Вольво" и "Пробокса" пострадали два человека
Минувшей ночью во Владивостоке на Народном проспекте водитель Volvo выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Probox, - сообщает "Вести: Приморье". По словам очевидцев, от удара Volvo отбросило на припаркованный автомобиль Mazda Familia.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.
В Toyota Probox водитель получил перелом ноги, а пассажирка была госпитализирована в бессознательном состоянии.
Очевидцы аварии утверждают, что водитель Volvo находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Проезжал вчера там, зрелище очень страшное", -
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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