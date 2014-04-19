Продавщица придумала криминальную историю, чтобы "подарить" деньги мошенникам

В дежурную часть отдела полиции города Дальнегорска поступило сообщение местной жительницы. Женщина заявила, что из торгового павильона, где она работает продавцом, неизвестным лицом совершена кража денежных средств. Женщина пояснила, что в павильон зашел неизвестный и путём свободного доступа похитил 12 тысяч 555 рублей. Описать внешность злоумышленника заявительница не смогла.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Дальнереченский", в ходе предварительного следствия 57-летняя местная жительница призналась, что ей очень понадобились деньги, и она взяла их из кассы, а историю с кражей выдумала.

Также женщина пояснила, что хотела оформить кредит онлайн и не подозревала, что может попасть на уловку мошенников. Неизвестные периодически названивали ей и убеждали в том, что если она внесёт некую сумму, ей оформят кредит. После очередного звонка мошенники убедили женщину внести ещё денежные средства, и тогда-то ей точно оформят заявку, и она сможет вернуть все долги. Гражданка взяла деньги из кассы и перевела неизвестным. Получив денежный перевод, злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда, со слов гражданки, она испугалась, что владелица павильона обо всем узнает, и придумала историю с кражей.

В настоящее время в отношении самой заявительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В свою очередь сама подозреваемая написала заявление в полицию, о том, что неизвестные обманным путем завладели её денежными средствами на общую сумму 180 тысяч рублей. Именно такую сумму гражданка в несколько приемов перевела мошенникам. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Полицейские призывают граждан быть бдительными при оформлении кредитов в сети Интернет и не переводить деньги незнакомцам. Старайтесь пользоваться услугами проверенных организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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