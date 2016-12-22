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Борис Кубай рассказал о приближающемся циклоне и посоветовал готовиться к наводнениям

Борис Кубай рассказал о приближающемся циклоне и посоветовал готовиться к наводнениям

Очередной циклон испортит погоду в Приморье 25 июня. 

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, зародившийся над Желтым морем молодой циклон, переваливая Корейский полуостров «выльет» там 80-100 мм осадков и направится к острову Хоккайдо, пройдя над центральной частью Японского моря. Благодаря такой траектории, существенно удаленной от побережья Приморского края, основные дожди выпадут в море. А умеренные дожди в Приморье будут связаны с прохождением тропосферной ложбины и связанного с ней приземного фронта. С отходом циклона за Хоккайдо на восток, в океан, над Приморским краем с 27 июня попытается кратковременно закрепиться охотоморский антициклон со своим относительно прохладным воздухом.

Также Борис Кубай рассказал о необходимости готовиться к предстоящим наводнениям. По его словам, в бассейне реки Уссури наблюдается высокая водность с редкими для этого месяца значениями уровней. А на реке Малиновка уровни уже близки к опасным.

"Если предположить, что частота и интенсивность дождей в июле и в августе могут нарастать, то готовиться к возможным наводнениям следует основательно", - отметил Кубай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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