Глава Примгидромета посоветовал «эвакуацию» с пляжей. Названы даты, когда циклон покажет всю мощь и силу

О погоде на ближайшие дни рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, сообщают «Вести:Приморье».

«Ориентировочно 4 — 5 августа над Желтым морем ожидается зарождение очередного циклона под высотной фронтальной зоной, в значительной степени обостренной и переувлажненной тропической воздушной массой», отметил Кубай.

«В ночь с 5 на 6 августа циклон может перевалить Корейский полуостров, приблизиться к Владивостоку, затем к Находке и далее направиться в Татарский пролив. Несмотря на то, что большая часть интенсивных дождей придется на Северную Корею и Японское море, сильные и очень сильные дожди со штормовым ветром могут достаться и южному и восточному Приморью. Естественно, что реки, особенно малые, не смогут не среагировать на обильные дожди.

Для тех, кто не испугался сегодняшней непогоды, лучший вариант — это снять лагерь 4 августа и эвакуироваться. Это касается не только морского берега, но и берегов рек. Следует опасаться не только подъемов уровней воды, но и селей, оползней и обвалов. Судя по всему, нынешний август выдастся довольно тревожным, поэтому важно постоянно следить за нашими прогнозами погоды», пояснил глава Примгидромета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]