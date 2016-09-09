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Правительство направило средства на допвыплаты: по 14 тысяч на каждого работника

Правительство направило средства на допвыплаты: по 14 тысяч на каждого работника

Источник фото: RT - RT News

На выплаты малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей экономики будет дополнительно направлено 23,2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщиле в Госдуме, безвозмездную финансовую помощь смогут получить предприниматели, которые сохранили не менее 90% сотрудников. Размер выплаты рассчитывается исходя из числа занятых в компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей.

Ранее на такие субсидии уже было направлено более 81 млрд рублей. Необходимость выделения дополнительных средств обусловлена расширением списка пострадавших отраслей экономики. На сегодняшний день более 1,7 млн компаний и индивидуальных предпринимателей могут рассчитывать на прямые выплаты.

Срок подачи заявлений на финансовую помощь за апрель 2020 года отдельным постановлением Правительства продлен до 1 июля. Таким образом, поддержка со стороны государства будет доступна тем компаниям, которые получили на нее право уже после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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