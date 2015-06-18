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Где-то будет комфортно, а где-то дожди: прогноз погоды на последние выходные июня

Где-то будет комфортно, а где-то дожди: прогноз погоды на последние выходные июня

Источник фото: Обои для рабочего стола

В последние выходные дни июня атмосферные фронты обусловят в Приморье неустойчивую погоду. Во многих районах будут идти кратковременные дожди с грозами, которые будут затухать ночью и активизироваться во второй половине дня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Ночная температура в пределах +7…+15 °С. Днем в континентальных районах будет комфортная температура, +19…+27 °С, на побережье прохладнее, +13…+18 °С.

Во Владивостоке обилия солнца и тепла пока не предвидится. Значительных осадков не ожидается, но не исключены морось и туман. Температурный фон существенно меняться не будет: в ночные часы +11…+14 °С, днем +15…+19 °С. Свежий юго-восточный ветер добавит ощущение дискомфорта. В пригороде погода будет лучше: ветер тише и теплее на 2 – 3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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