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Спецтеника не выдерживает нагрузок: дорожный каток загорелся в Приморье
Дорожный каток загорелся в Дальнегорске. Как сообщают очевидцы, это произошло на улице Набережной.
Напомним, в настоящее время на дорогах Приморья идут масштабные ремонтные работы. Вероятно, спецтехника в Дальнегорске не выдержала нагрузок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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