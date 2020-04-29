Губернатор объявил о новых послаблениях ограничительных мер в Приморье

Гостинцы, экскурсионные парки начнут работу в Приморье со среды, 24 июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко на очередном заседании регионального штаба.

В ходе заседания отмечено, что ситуация с коронавирусом находится под контролем властей, в связи с этим принято решение ввести дополнительные послабления режима повышенной готовности – разрешить работу гостиниц, которые прошли проверку административными комиссиями и занесены в соответствующий реестр.

«С завтрашнего дня они смогут работать в полном объеме, сохраняя “социальное дистанцирование” граждан, перчаточно-масочный режим. Также открываются ландшафтные и исторические парки. Снимаем пропускной режим с Находки», – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что при сохранении тенденции к снижению заболеваемости к выходным будут открыты и летние кафе.

«Мы должны поэтапно перейти и к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий. При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта. Вспышек заболевания допустить нельзя», – обозначил глава Приморья.

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 85 жителей края, общее число заболевших с начала эпидемии – 3 728 человек. Победил коронавирус 2 151 человек. Чтобы обезопасить себя и своих близких, приморцам следует использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать «социальную дистанцию».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]