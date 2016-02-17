Чем опасен храм и можно ли избавиться от него

По данным ВОЗ, нарушением дыхания во сне страдает более 30% взрослого населения, а у людей после 60 в несколько раз увеличивается предрасположенность к коварному недугу. Как победить опасного невидимого врага - знают приморские врачи! Можно ли сегодня вылечить храп выясняли наши корреспонденты.

На медицинском языке это явление называется синдром обструктивного апноэ, что в переводе с греческого означает «отсутствие дыхания». У людей, страдающих храпом, дыхание может останавливаться до 300 раз за ночь, поэтому организм регулярно недополучает кислород. В результате развивается острая дыхательная недостаточность, что влечет за собой сердечно-сосудистые заболевания и может привести к внезапной остановке сердца.

Юлия Оконская, кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой, пластический хирург, оториноларинголог: "Люди, страдающие храпом по утрам ощущают себя не выспавшимися, уставшими, часто просыпаются с головной болью и повышенным артериальным давлением. При таких симптомах необходимо обращаться к врачу".

В каких случаях храп - признак серьезной медицинской проблемы, нужно ли дополнительное обследование и требуется ли хирургическое вмешательство? Разобраться в этом помогает оториноларинголог и пластический хирург Юлия Оконская. За 20 лет практики кандидат медицинских наук провела тысячи операций по исправлению дыхания, устранению лор-патологий.

Юлия Оконская, кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой, пластический хирург, оториноларинголог: "Человек должен сначала сбросить лишний вес, исключить эндокринную патологию и вредные привычки. Если избавиться от храпа это не поможет — следует обратиться к врачу оториноларингологу за помощью. Если все-таки показано хирургическое лечение, то не надо бояться, потому что операция проходит под общим наркозом, быстро и безболезненно".

Хирургическое лечение храпа длится около 20 минут. Иссекается часть мягкого неба с небным язычком и швы накладываются так, чтобы подтянуть слизистую задней стенки глотки. После операции пациент еще сутки находится под наблюдением в стационаре, а затем отправляется домой. На восстановление обычно требуется две недели, чтобы вернуться к нормальному образу жизни и здоровому сну.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]