У членов избирательной комиссии в Артёме нашли COVID-19
У нескольких членов участковой избирательной комиссии в Артёме, которые должны были работать на голосовании по поправке в Конституцию, выявили коронавирус. Заболевших отправили на лечение, остальных – на карантин, сообщает в Telegram правительство Приморского края.
Все члены избирательных комиссий в Приморье проходят тестирование на коронавирус. По результатам проверок, COVID-19 выявили у нескольких членов УИК № 318 в Артёме.
Как сообщает Vl.ru, всю комиссию отстранили от работы и отправили на карантин, заболевших сотрудников – на лечение. Помещение, где работали люди, обработано дезсредствами.
На заседании ТИКа Артёма во вторник, 23 июня, утвердили новый состав УИКа.
Отметим, УИК № 318 находится на первом этаже школы № 6 (Чайковского, 53). В 2018 году на выборах губернатора Приморского края на этом участке Андрею Тарасенко было дописано 400 голосов.
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