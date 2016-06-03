На борьбу с гусеницами во Владивосток прислали "десант" из Хабаровска

Профилактическую обработку от ложногусениц провели в минувший понедельник, 22 июня, во Владивостоке. Обработаны участки, где произрастают ясени - места концентрации бледного ясенего пилильщика, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Год назад ясеневый пилильщик атаковал деревья в районе Второй Речки. По оценке специалистов, вредитель не должен был перезимовать, но для него сложились благоприятные погодные условия, в том числе хороший снежный покров. Стоит отметить, что пилильщик не наносит вреда человеку, поедая только листву ясеней. В целях профилактики провели обработку. На следующий год, если погодные условия будут способствовать распространению ложногусениц, проведём дополнительные обработки», - рассказывают в городском управлении дорог и благоустройства.

Отметим, что в соответствии с СанПиН мероприятия по обработке данными видами препаратов носит ряд рекомендаций и запретов. Так, запрещена обработка ближе 50 метров от жилых домов, на улицах города при необходимости проводятся очаговые обработки методом наземного опрыскивания с минимальной нормой расхода пестицидов при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

Обработку зеленных насаждений во Владивостоке провела специализированная хабаровская компания «Профилактика». Было обработано около 22 тысяч квадратных метров зелёных зон.

«Проведена очаговая обработка на участке от остановки общественного транспорта «Фабрика Заря» до остановки «Постышева». Данная территория выбрана по причине выявления большого процента поврежденных деревьев», - добавили специалисты городской администрации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]