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Весовой контроль ожидает водителей большегрузов во Владивостоке

Весовой контроль ожидает водителей большегрузов во Владивостоке

Фото: vlc.ru


В 2020 году водителей большегрузного транспорта во Владивостоке ждут проверки. Пункт весового контроля будет работать на выезде из города, в районе остановки общественного транспорта «Фабрика Заря», — сообщают «Вести: Приморье».

Как информирует пресс-служба администрации Владивостока, на месте будущего пункта уже установили соответствующие дорожные знаки и подготовили площадку. Весовой контроль большегрузный транспорт будет проходить при необходимости по требованию сотрудников ГИБДД.

«Подготовили площадку и смонтировали необходимые закладные под весы. В ближайшие дни система весового контроля пройдёт тестирование, а уже с начала года будет работать в штатном режиме», — пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Специалисты отметили, что данная мера должна способствовать соблюдению правил дорожного движения водителями большегрузного транспорта. Нарушителей требований перевозки грузов привлекут к административной ответственности.

Отметим, что ранее на остановке «Фабрика Заря» специалисты администрации города совместно с ГИБДД проводили проверки с помощью передвижной весовой лаборатории.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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