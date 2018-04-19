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Сегодня ограничат движение и парковку во Владивостоке. Список улиц и время

Сегодня ограничат движение и парковку во Владивостоке. Список улиц и время

В связи с проведением парада, посвященного Дню Победы, 24 июня с 06 часов 00 минут до 12 часов 00 минут во Владивостоке вводится временное ограничение движения и парковки транспортных средств, сообщают «Вести:Приморье».

Госавтоинспекция Владивостока, уточнила, движение будет ограничено на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Корабельная Набережная (от Светланской, 73 до пересечения с Семеновской);

- по Светланскому переулку (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);

- по улице Алеутская (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

- по улице Светланская (от Светланской, 73 до пересечения с Алеутской);

- по улице Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

- по Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

- по улице Лазо (от пересечения с Суханова до пересечения со Светланской);

- по улице Батарейная (от пересечения с Западной до Батарейной, 2);

- по улице Верхнепортовая (от Верхнепортовой,2 до Верхнепортовой, 30);

- по улице 1-я Морская (от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской);

- по улице Петра Великого (от пересечения с Почтовым переулком до пересечения со Светланской);

- по улице Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом);

Госавтоинспекция Владивостока обращается к автовладельцам с просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Объезд будет осуществляться по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева, Луцкого, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Во избежание транспортных заторов просим приморцев планировать поездки с учетом вводимых ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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