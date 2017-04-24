В центре Владивостока ограничат движение автотранспорта

В связи с проведением репетиции парада Победы, сегодня, 17 июня с 22.00 до 24.00, а также 19 июня с 10.00 до 12.00 вводится временное ограничение движения и парковки транспортных средств в центре Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, движение ограничат на следующих участках автомобильных дорог:

- на ул. Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с Первой Морской), ул. Светланская (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской), ул. Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской), Океанский проспект (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской), Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Автовладельцам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами движения. Проезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланской, Первой Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]