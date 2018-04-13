Новости Общество
Сегодня, 11:20

Разблокировка Telegram: названы две причины

Разблокировка Telegram: названы две причины

Источник фото: pixabay.com

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Решение было принято не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке», — приводит ТАСС его слова.

При этом он подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не предпринимала попыток заблокировать Telegram.

«Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия», — добавил он.

18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой принял решение снять требования по ограничению доступа к Telegram. 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме