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Ночные разборки с бензопилой в руках: девушка обезвредила хулигана
Во Владивостоке в районе Баляева мужчина с бензопилой хотел подраться, но не смог - его обезвредила девушка, сообщают «Вести:Приморье».
Жители домов ночью, услышав звук бензопилы, стали свидетелями драки. Однако, все закончилось в течение нескольких минут. Мужчину с инструментом повалили на землю. По предварительным данным, никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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