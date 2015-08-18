Первая помощь ножом и топором: приморец не смог спасти приятельницу
Житель Приморского края пытался оказать первую медицинскую помощь своей знакомой с помощью ножа и топора. Как стало известно 5-tv.ru, девушка подавилась металлическим крестиком, — передают «Вести: Приморье».
Трагедия произошла в поселке Соловей-Ключ. Вечером четвертого декабря 39-летний мужчина пригласил свою 28-летнюю знакомую вместе выпить пива. Незадолго до этого он купил пять литров в пивной лавке во Владивостоке.
Пара выпила спиртное, а затем легла спать. В пять утра мужчина проснулся от непонятного хрипа. Он осознал, что звук исходит от лежащей на боку девушки.
Приморец вызвал скорую, а пока медики ехали, решил самостоятельно оказать первую медицинскую помощь. По словам мужчины, девушка крепко стиснула зубы. Он не смог открыть ей рот руками, поэтому решил воспользоваться ножом и топором.
Приехавшие на место медики увидели на губах девушки порезы. Сама она была мертва. Вскрытие показало, что причиной смерти стали металлический крестик и цепочка общим весом 121 грамм. Судя по всему, девушка подавилась ими во сне.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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