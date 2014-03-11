Услуги ЖКХ: штрафы отменят законом

Госдума поддержала проект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ. За коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований, должны снижать плату. Поправки в Жилищный кодекс от кабмина прошли первое чтение, сообщают «Вести:Приморье».

Законопроектом предлагается исключить положение, согласно которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления услуг или снижении их качества, обязано уплатить потребителю штраф.

При этом предлагается предусмотреть, что изменение размера платы за коммунальные услуги должно быть произведено при их предоставлении с перерывами и в случае нарушения качества услуг. Пересмотр платы будет происходить в порядке, установленном правительством РФ, отмечает «РГ».

Еще одно положение законопроекта касается случаев ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Такое лицо будет обязано компенсировать ресурсоснабжающей организации расходы, понесенные ею вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги. Это произойдет, если сама организация-поставщик справляется со своими обязанностями.

В целом же поправки в Жилищный кодекс исключают дублирование санкций за некачественное оказание услуг ЖКХ, что приводит к негативным последствиям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]