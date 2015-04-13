Оплата в общественном транспорте: компании не будут подвергаться штрафам

Штрафы за неприменение касс в транспорте отложены до октября, сообщают «Вести:Приморье». Штрафы с компаний за продажу билетов на общественном транспорте без кассовой техники не будут взимать до 1 октября 2020 года. Закон о продлении моратория подписал президент России Владимир Путин.

Также отложен срок взимания штрафов за отсутствие контрольно-кассовой техники в сфере ЖКХ, отмечает «РГ». Эти нормы должны были начать применяться с 1 июля этого года в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В случае неприменения кассовых аппаратов штраф налагается на должностных лиц и юридические лица. Должностные лица должны уплатить штраф в размере от одной четвертой до одной второй суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тысяч рублей. Юридических лиц штрафуют на сумму от трех четвертых до одного размера расчета при продаже билета, но не менее 30 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]