Продавцов на рынках будут контролировать жестче

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России предложили ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами службы, сообщают «Вести:Приморье».

Отмечается, что практика государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность арендаторов и управляющих рынками компаний в процессе легализации рыночной торговли.

ФНС уже направила свои инициативы в Минфин. Они предусматривают внесение изменений в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП. Служба предлагает сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, и обязать арендаторов подтверждать наличие контрольно-кассовой техники перед заключением договора аренды.

Помимо этого управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной ККТ и запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, поясняют «Известия».

Также предлагается осуществлять упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]