Клубнички захотели: двух блондинок задержали за непристойным занятием

Жительница Приморья стала свидетелем того, как две девушки собирали ягоды. Скорее всего, на чужом участке. Женщина решила отреагировать на данный поступок, сделав замечание и поделившись своими впечатлениями от увиденной картины, сообщают «Вести:Приморье».

«Не ту дорожку в жизни выбрали, девчата! Хочу поднять тему дач и их расхитителе!й! Эти две бесстыдницы собирают клубнику и жимолость на дачах за Таежкой, пусть дачники будут внимательнее к тем, кто рядом с их участком. Ведь так обидно, когда стараешься, ухаживаешь, ждёшь плоды своего труда, а тут какая то гадина все собрала и перетоптала! А этим бестыжим может быть хоть чуть чуть станет стыдно! И если их кто то узнает, пусть передадут им, что им лучше больше не попадаться!!!». Такой пост в @arstv опубликовала жительница Приморья.

«А где там ухаживали? Все травой заросшее. Может девки и подумали что заброшено и никому не нужно, что добру то зря пропадать», «Не обрабатывали, не твоё и нечего брать. Литр клубники 200 рублей, в ведре не меньше 5 литров.... воровство! Всем защитникам, я предлагаю пригласить этих девушек на свою дачу, пусть они у вас урожай снимут, а вы ощутите прилив "радости" от потери урожая!», «Судя по фотографии, то это вообще бесхозный участок земли на котором растут «самородки». За что на девчонок напали непонятно!? Или по принципу: «ни себе, ни людям?»», «Так фото, явно, не на самом участке делали. Даже если он заросший. Этот факт не даёт право ходить по чужим дачам и собирать ягоду! Хватит оправдывать подобные поступки, с этого всё начинается.. Многие сейчас в тяжёлой ситуации, но не все идут красть чужое», отметили в коментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru