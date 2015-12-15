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«Я испугалась, она была рядом»: пассажиры автобуса остались под впечатлением от увиденного (видео)
В Артеме пассажиры автобуса, который следовал в АтремГрес, стали свидетелями чего-то странного и сразу непонятного, сообщают «Вести:Приморье».
Один из пассажиров транспортного средства снял на видео, как за окном под действием сил ветра приходила в движение резиновая прокладка. Можно предположить, что это именно с ее помощью держится стекло в автобусе. Движения были настолько плавными, казалось - это змея. Но если посмотреться повнимательнее, можно разглядеть, что это творение рук человеческих.
Однако, есть и те, кто в движении обычной резиновой прокладки увидел красоту, предположив, что за окном красивое море.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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