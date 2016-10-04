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Девушка в автобусе «выкинула фортель»: поступок обсуждают с соцсетях Владивостока

Девушка в автобусе «выкинула фортель»: поступок обсуждают с соцсетях Владивостока

Источник фото: pixabay.com

Пассажиры автобуса стали очевидцами странного поведения девушки, сообщают «Вести:Приморье».

Один из пассажиров автобуса снял на видео девушку, которая под музыку «утешала» себя, скорее всего, спиртным. Видно, как она открывает бутылку, выпивает, затем открывает бутылочку с соком и запивает спиртное. При этом, пытается двигаться в такт музыке, не обращая ни на кого внимания.

В комментариях паблика предположили, что-то в жизни пошло не так. Дама для решения проблемы не нашла другого способа. «Видимо горе у бабы», «Танцует!», «Романтика!», «Это просто дезинфекция».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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