Сегодня, 16:37
Всего 4 рабочих дня: Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждёт вторая подряд укороченная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам к Конституции, сообщают «Вести:Приморье».
«Россиян ждет сокращённая рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам к Конституции», отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее мы сообщали, 1 июля объявлено нерабочим днём, с оплатой как праздничный нерабочий день.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: