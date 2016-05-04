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Всего 4 рабочих дня: Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Всего 4 рабочих дня: Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Источник фото: pixabay.com

Россиян ждёт вторая подряд укороченная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам к Конституции, сообщают «Вести:Приморье».

«Россиян ждет сокращённая рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам к Конституции», отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы сообщали, 1 июля объявлено нерабочим днём, с оплатой как праздничный нерабочий день.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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