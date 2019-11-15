Ипотека в России продолжает дешеветь

Ипотека в России постепенно продолжает дешеветь. С начала года ставки на жилищные кредиты упали почти на 1,5 п.п. По данным ЦБ, в мае средняя ставка по ипотеке в России достигла нового исторического минимума — 7,4%. Для сравнения, в январе средняя ставка выданной ипотеки составляла 8,84%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на realty.rbc.ru.

На июньском заседании Центробанк России вновь снизил ключевую ставку, причем сразу на 1 п.п. Впервые за пять лет ставка опустилась до 4,5% годовых. Это рекордно низкий уровень стоимости заимствований в российской истории.

Как правило, любое понижение ставки ЦБ приводит к удешевлению ипотеки. По прогнозам экспертов, ипотечные ставки в ближайшее время снизятся до 1 п.п. Ряд банков уже отреагировали на решение регулятора и снизили ставки.

Ипотека подешевела в банке «Открытие». Приобрести квартиру в строящемся доме можно будет по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков (программа «Рефинансирование») и покупка готового жилья будут доступны по ставке от 7,8%.

Некоторые банки сыграли на опережение и до решения ЦБ снизили ипотечные ставки. Например, в Промсвязьбанке — на 1,3 п. п., «Уралсибе» — на 0,5 п. п. У Россельхозбанка ставка упала на 0,9–1,35 п. п.

По мнению аналитиков, снижение ключевой ставки больше всего пригодится покупателям вторички, а также тем, кто планирует рефинансировать ипотеку. На рынке новостроек сейчас действует льготная программа, ставки по которой ниже среднерыночных.

Льготная программа распространяется на покупку строящегося жилья или готового у застройщика. Разницу между текущей ставкой банка покроет государство. Оформить ипотеку по ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Низкая ставка действует в течение всего срока кредита.

При этом установлен лимит жилищного займа: для Москвы и Санкт-Петербурга он составляет 8 млн руб., для всех остальных регионов России — 3 млн руб. Первоначальный взнос — от 20%. Во вторник президент России предложил увеличить сумму лимита: до 6 млн руб. в регионах, а в столице и Петербурге — до 12 млн руб. По мнению экспертов, это создаст дополнительный спрос на жилье, так как прежние суммы были часто недостаточны. Заемщикам приходилось урезать бюджет покупки, чтобы вписаться в рамки программы.

Также была пересмотрена сумма первоначального взноса. Изначально он был установлен на уровне 20% и выше. Однако в конце мая Минфин предложил снизить первый взнос до 15%. Ряд банков уже пересмотрели условия программы. Например, в Сбербанке и ВТБ оформить льготный кредит можно, имея на руках 15% от суммы квартиры.

Сами банки сейчас дают дополнительную скидку к льготной ипотеке. Например, «Дом.РФ» снизил ставку до 6,1%, Промсвязьбанк — до 5,85% годовых. По оценкам аналитиков, ипотека с господдержкой под 6,5% годовых позволяет снизить переплату по жилищному кредиту почти на треть. Вместе с другими льготами покупатель квартиры может сэкономить до 2,5 млн руб.

Доступнее ипотека становится и благодаря действию различных льгот и субсидий от государства, которые помогают уменьшить сумму переплат по кредиту.

Например, при покупке жилья можно получить вычеты на уплату процентов по ипотеке — до 260 тыс. руб. на каждого супруга и налоговые вычеты до 390 тыс. руб. Начиная с этого года маткапитал выдается при рождении первого ребенка и составляет 450 тыс. руб. При рождении второго ребенка идет доплата еще 150 тыс. руб. Семьи, в которых родился третий ребенок, могут получить еще 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Таким образом, максимально можно сэкономить до 1 млн руб.

Субсидию на покупку квартиры до 35% от стоимости жилья могут получить молодые семьи (для супругов в возрасте до 35 лет). Она предусмотрена федеральной программой «Молодой семье — доступное жилье». Минимальный размер субсидии — 30% от цены приобретаемой в ипотеку квартиры для семей без детей и 35% — для семей с детьми.

В регионах действуют свои льготные ипотечные программы — дальневосточная ипотека, сельская ипотека под 3%.

Помимо льгот от государства, застройщики и банки запускают программы, которые позволяют сделать ипотеку доступнее. Например, Сбербанк дает дополнительную скидку при покупке квартиры в новостройке. Ипотечная ставка снижается на 3,5 п.п. в рамках программы субсидирования застройщиков. Новый увеличенный дисконт будет действовать первые два года с даты получения ипотеки и зависит от срока кредита. Таким образом, льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Группа компаний ПИК и банк ВТБ в пандемию запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний̆ срок. График платежей фиксируется в договоре, и покупатель сразу видит свою выгоду. Благодаря этому для заемщика в первый год обслуживания кредита действует практически нулевая ставка.

В Промсвязьбанке действуют совместная с застройщиками программа, в рамках которой ставка по ипотечному кредиту в первые полгода-год снижается до 0,5%. Оформить такой кредит могут жители нескольких регионов, включая Москву.

Некоторые застройщики (например, ГК «Инград») предоставляют рассрочку на первоначальный взнос, так как не у всех есть возможность накопить нужную сумму. Такой подход положительно влияет на динамику спроса.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]