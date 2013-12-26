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Часть тротуара рухнула под напором стихии в Приморье
На 8 километре в Артёме часть строящегося пешеходного тротуара рухнула под напором стихии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на artem.news.plus.
Строители не подумали о водоотводе. В итоге паводком подмыло строящийся тротуар.
"Под обрушенным участком тротуара нет никакой трубы для отвода паводковой воды, её кусок наблюдается чуть поодаль. Как проектировщики из администрации АГО и сам подрядчик собирались строить здесь тротуар на века, если не учли элементарного? Видимо, полагали, что и так сойдёт...", - комментирует автор фото.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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