Во Владивостоке часть въезда на заправку отсекли тротуаром
На улице Вилкова во Владивостоке при обустройстве тротуара по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отсекли часть въезда на заправку, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Ремонтируя дорогу по нацпроекту БКАД на Вилкова, рабочие «нарастили» тротуар в районе въезда на заправку ННК-Приморнефтепродукт. Теперь автомобилисты жалуются на то, что заезжать на АЗС стало неудобно.
Тротуар рабочие уложили на участке, предназначенном для дороги, не затрагивая территорию заправки. Однако въезд с Вилкова оказался уже, чем привыкли водители. Некоторые не догадываются проехать к дальней заправочной колонке и встают к первой. Три машины, вставшие в очередь таким образом, перекрывают проезд по территории заправки.
Впрочем, пешеходы сочувствия к автомобилистам не проявляют, а наоборот вспоминают, что раньше мимо заправки людям было страшно ходить, а теперь есть тротуар, который делает путь безопаснее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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