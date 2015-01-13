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"Они смелые и отважные "водоловы": пользователей Сети повеселило видео "водопада" в подземке Владивостока

"Они смелые и отважные "водоловы": пользователей Сети повеселило видео "водопада" в подземке Владивостока

Мощные потоки воды стекают по лестничным маршам подземного перехода в центре Владивостока, возле центральной площади на улице Светланской, - сообщает "Вести: Приморье". 

Трое человек, одна из которых по всей вероятности уборщица, пытаются своими силами бороться со стихией - швабрами и метлой сгоняя воду в канализацию.

Пользователи социальных сетей отреагировали на видео искрометные комментариями: 

"Эти люди не дают расплескаться воде по всему переходу. Они смелые и отважные водоловы !!!👏", "ВОДОПАД-,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ! Работает только во време дождей", "Фонтан Треви в Риме отдыхает", "Ну хоть в чем-то мы лучшие!", "Срочно туристов туда!".

 

Видео - irecommend_vdk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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